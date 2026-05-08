Fast jede fünfte Pflegekraft kommt aus dem Ausland

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Fast jede fünfte der zwei Millionen Pflegekräfte in Deutschland kommt inzwischen aus dem Ausland. Darauf hat die Bundesagentur für Arbeit anlässlich des "Tags der Pflege" am 12. Mai hingewiesen. Die Pflege ist seit längerer Zeit einer der Bereiche, in denen es in Deutschland noch Beschäftigungswachstum gibt. Dieses kommt jedoch fast ausschließlich über ausländische Kräfte zustande.

"Um die Pflege zu stärken, müssen die inländischen Potenziale weiter erschlossen werden und gleichzeitig ausländische Fachkräfte für die Pflege gewonnen werden", sagte Vanessa Ahuja, Mitglied im Vorstand der Bundesagentur.