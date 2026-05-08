Aurubis AG erhöht Prognose 2025/26 dank verbessertem Marktausblick
Aurubis schraubt seine Ziele nach oben: Dank starker Metallpreise und lukrativer Recycling- sowie Schwefelsäureerlöse steigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich.
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- Aurubis AG hebt die Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 an.
- Neuer erwarteter Operativer Konzern-EBT (Ergebnis vor Steuern): 425 Mio. € bis 525 Mio. € (zuvor 375 Mio. € bis 475 Mio. €).
- Begründung: anhaltend hohe Metallpreise, höhere Erlöse aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien und erwartete gesteigerte Schwefelsäureerlöse in der 2. Geschäftshälfte.
- Vorläufiges operatives Konzern-EBT im 1. Halbjahr 2025/26: 226 Mio. € (Vj. 229 Mio. €), im Rahmen der Markterwartungen.
- Vorläufiges IFRS-Konzern-EBT im 1. Halbjahr 2025/26: 1.068 Mio. € (Vj. 552 Mio. €).
- Veröffentlichung der Insiderinformation am 08.05.2026 (Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014) über EQS News.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 11.05.2026.
Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 191,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 190,90EUR das entspricht einem Minus von -0,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.335,71PKT (-0,14 %).
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