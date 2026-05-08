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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Michelin auf Neutral mit 30 Euro
    • JPMorgan-Analyst favorisiert Continental und Pirelli
    • Nokian mit Underweight eingestuft von JPMorgan
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen bevorzugt Jose Asumendi Reifenhersteller, die in Wachstumssegmenten gut positioniert seien, die Erwartungen überboten und Spielraum für ein Übertreffen der Margenerwartungen hätten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung schrieb. Vor diesem Hintergrund favorisiert er Continental und die ebenfalls mit "Outperform" empfohlene Pirelli-Aktie gegenüber Michelin. Nokian stuft er mit "Underweight" ein./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 30 Euro



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