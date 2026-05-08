🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNintendo AktievorwärtsNachrichten zu Nintendo
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an

    Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    KYOTO (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit der Switch-2-Konsole haben Nintendo im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 Rückenwind beschwert. Der Umsatz verdoppelte sich in den zwölf Monaten im Jahresvergleich auf 2,3 Billionen Yen (12,6 Mrd Euro), wie der japanische Elektronik-Konzern am Freitag mitteilte. Der operative Gewinn stieg um fast 28 Prozent auf 360 Milliarden Yen.

    Die technisch aufgerüstete Switch-2-Konsole ist seit Anfang Juni auf dem Markt und die Nachfrage ist seitdem groß. Gegen Ende des Geschäftsjahres trieb die Veröffentlichung des Spiels "Pokemon Pokopia" die Konsolenverkäufe nochmals an. Der Preis für die Konsole soll nun steigen. Ab 1. September müssen Käufer 500 statt 450 Dollar zahlen. Hardware-Hersteller sind seit einiger Zeit mit hohen Preisen für bestimmte Computerchips konfrontiert, bei denen es wegen der starken KI-getriebenen Nachfrage Engpässe gibt.

    Im neuen, gerade begonnenen Geschäftsjahr will Nitendo von weiteren Spieleneuheiten für die Switch profitieren. Allerdings dürfte der Erlös dennoch sinken, denn im zweiten Jahr dürften die Verkäufe der Switch nicht mehr ganz so hoch ausfallen. So rechnet das Unternehmen hier mit 16,5 Millionen verkauften Konsolen nach 19,9 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Konkret stellt der Konzern einen Umsatz von 2,05 Billionen Yen und einen operativen Gewinn von 370 Milliarden Yen in Aussicht./mis/err/jha/

    Nintendo

    -2,57 %
    -6,87 %
    -16,96 %
    -16,76 %
    -47,64 %
    +7,82 %
    -11,86 %
    +231,90 %
    +637,66 %
    ISIN:JP3756600007WKN:864009
    Nintendo direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nintendo Aktie

    Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 39,86 auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nintendo Aktie um -6,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nintendo bezifferte sich zuletzt auf 51,50 Mrd..

    Nintendo zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 181,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an Gute Geschäfte mit der Switch-2-Konsole haben Nintendo im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 Rückenwind beschwert. Der Umsatz verdoppelte sich in den zwölf Monaten im Jahresvergleich auf 2,3 Billionen Yen (12,6 Mrd Euro), wie der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     