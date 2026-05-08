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    SPD-Fraktion gibt Entlastungsprämie nicht auf

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD setzt sich weiter für steuerfreie Prämie ein
    • Bundesrat stoppte Vorlage zur Entlastungsprämie
    • Esdar kritisiert fehlende Mehrheit und verspricht Einsatz
    SPD-Fraktion gibt Entlastungsprämie nicht auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion macht sich auch nach dem Veto des Bundesrates weiter für eine steuerfreie Entlastungsprämie für Arbeitnehmer stark. Fraktionsvize Wiebke Esdar erklärte nach dem ablehnenden Votum der Länderkammer, die 1.000-Euro-Prämie wäre ein wichtiges Signal für die Entlastung von Millionen Menschen gewesen. Viele Betriebe seien bereit gewesen, ihre Beschäftigten aktiv zu entlasten. "Umso unverständlicher ist es, dass diese Initiative keine Mehrheit gefunden hat. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass notwendige Entlastungen schnellstmöglich Realität werden", betonte Esdar.

    Der Bundesrat hatte das Vorhaben der Bundesregierung zuvor gestoppt. Es sieht vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die nicht zu versteuernde Prämie in diesem Jahr und bis zum 30. Juni 2027 zahlen können./shy/DP/jha





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