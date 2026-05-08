PVA TePla: Auftragsschub verstärkt die Wachstumsfantasie

PVA TePla habe laut SMC-Research mit dem Auftragseingang des ersten Quartals ein großes Ausrufezeichen gesetzt, das an der Börse mit einem kräftigen Kurssprung quittiert worden sei. Konkret habe das Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres Neubestellungen im Volumen von 121,6 Mio. Euro verbuchen können, was im Vorjahresvergleich einer Steigerung um 164 Prozent entspreche. Damit sei der bereits sehr erfreuliche Wert aus dem vierten Quartal 2025 (91,1 Mio. Euro) deutlich übertroffen worden, die Summe der Neuaufträge der letzten vier Quartale liege nun bei 343 Mio. Euro.

Nach Darstellung von SMC-Research hat die PVA TePla AG hat mit einem außergewöhnlich starken Auftragseingang im ersten Quartal ein klares Signal gesetzt. Laut Analyst Adam Jakubowski bietet die Entwicklung die deutlich verbesserte Visibilität für das künftige Wachstum des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund hat SMC-Research die Schätzungen deutlich angehoben und das Kursziel erhöht.

Auch wenn ein Teil dieses Volumens bereits 2025 erlöswirksam gewesen sei und ein weiterer Teil erst 2027 zu Umsätzen führen werde, wirke die Umsatzprognose für 2026 in der Spanne von 255 bis 275 Mio. Euro gut erreichbar. Auch das anschließende Wachstum und die angepeilte Umsatzverdopplung auf 500 Mio. Euro bis 2029 erscheinen laut den Analysten angesichts der starken Auftragsdynamik nun noch wahrscheinlicher, zumal das Management auch weiterhin von zahlreichen Gesprächen mit (potenziellen) Kunden und einem großen Interesse an den eigenen Produkten berichte. Inzwischen sehe PVA TePla das Potenzial für die eigenen Produkte oberhalb dessen, was zum Zeitpunkt der Formulierung des 500-Mio.-Euro-Ziels angenommen worden sei.

Angesichts der Auftragsdynamik und deren Implikationen für das erwartete Wachstum seien die – schwachen – Umsatz- und Ergebniszahlen des ersten Quartals nur eine Randnotiz gewesen. Darin spiegele sich vor allem die Auftragsdelle von Ende 2024 und Anfang 2025 wider, die sich wegen der langen Auftragsdurchlaufzeiten des Segments Material Solutions nun deutlich niedergeschlagen habe. Konkret habe in dieser Sparte ein Umsatzrückgang um 24 Prozent und ein Ergebnisrückgang um 85 Prozent hingenommen werden müssen, was maßgeblich für den sinkenden Konzernumsatz (-7 Prozent auf 54,9 Mio. Euro) und das von 8,2 auf 1,4 Mio. Euro eingebrochene Konzern-EBITDA verantwortlich gewesen sei.

Dank der verbesserten Auftragssituation solle aber bereits im zweiten Quartal ein deutliches Wachstum und eine Ergebnisverbesserung sichtbar werden, weswegen PVA TePla neben der Umsatzprognose auch das diesjährige EBITDA-Ziel (26 bis 31 Mio. Euro) bestätigt habe.

Die Analysten haben ihre Schätzungen sogar deutlich angehoben. 2026 trauen sie es PVA TePla nun sogar zu, die eigene Umsatzprognose zu übertreffen, und kalkulieren mit 282,6 Mio. Euro. Auch das anschließende Wachstum haben sie jetzt offensiver modelliert und lassen die Erlöse bis 2029 tatsächlich auf 500 Mio. Euro anwachsen, während sie bisher deutlich zurückhaltender waren (437 Mio. Euro). Da der Auftragsboom der letzten Quartale die von PVA TePla verfolgte Wachstumsstrategie eindrucksvoll zu bestätigen scheine, halten die Analysten diese Vorsicht nicht mehr für angemessen. Diese Einschätzung scheine sich auch an der Börse durchzusetzen, wo die Aktie von PVA TePla seit ihrem letzten Update (23. März) um über 50 Prozent zugelegt und ihr damaliges Kursziel mit Bravour erreicht und weit hinter sich gelassen habe.

Durch die Erhöhungen der Schätzungen der Analysten steigt ihr Kursziel nun ebenfalls deutlich, und zwar auf 41,00 Euro. Damit sehen sie die Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg fair bewertet und ändern ihr Rating auf „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.05.2026 um 12:10 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.05.2026 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 08.05.2026 um 11:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026_05_08_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,31 % und einem Kurs von 42,80EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 41,00 EUR

