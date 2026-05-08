Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie auf Rekordhoch

Wo bleibt die gute Nachricht?

Im ersten Halbjahr ging das operative Vorsteuerergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen leicht von 229 auf 226 Millionen Euro zurück. Das lag im Rahmen der Erwartungen am Markt. Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS verdoppelte sich der Vorsteuergewinn nahezu auf fast 1,07 Milliarden Euro./men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 192,2 auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -31,43 %/-7,17 % bedeutet.