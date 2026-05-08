Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie auf Rekordhoch
- Aurubis erhöht operative Prognose auf 425–525 Mio
- Gründe: hohe Metallpreise und Schwefelsäureerlöse
- IFRS Vorsteuergewinn nahezu 1,07 Milliarden
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hebt seine Gewinnprognose wegen verbesserter Aussichten an. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) soll das operative Vorsteuerergebnis nun 425 bis 525 Millionen Euro erreichen statt bisher 375 bis 475 Millionen, wie der MDax -Konzern überraschend am Freitag mitteilte. Analysten rechneten bisher im Schnitt bereits mit knapp 500 Millionen.
Die Hamburger nannten anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere erwartete Schwefelsäureerlöse in der zweiten Jahreshälfte als Grund für die höheren Ziele. Die Aktie markierte einen weiteren Rekord.
Im ersten Halbjahr ging das operative Vorsteuerergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen leicht von 229 auf 226 Millionen Euro zurück. Das lag im Rahmen der Erwartungen am Markt. Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS verdoppelte sich der Vorsteuergewinn nahezu auf fast 1,07 Milliarden Euro./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 192,2 auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -31,43 %/-7,17 % bedeutet.
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Ich bin nicht sicher, wie du deinen Post meinst.
Günter Papenburg hat sich damit zwar aus der Deckung gewagt, aber es ist doch davon auszugehen, dass er die Position kurzfristig nicht komplett neu aufgebaut hat. Sondern jetzt „nur“ die 3%ige Meldeschwelle überschritten (im extremen Fall hielt er 2,99% bereits schon seit Ewigkeiten…)
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