🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEureka Lithium AktievorwärtsNachrichten zu Eureka Lithium
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eureka Lithium Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht zum polymetallischen Projekt Cabin Lake in British Columbia ein

    Eureka Lithium Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht zum polymetallischen Projekt Cabin Lake in British Columbia ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 8. Mai 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (das „Unternehmen“ oder „Eureka“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects angefertigten unabhängigen technischen Bericht (der „technische Bericht“) zu seinem polymetallischen Projekt Cabin Lake in British Columbia eingereicht hat.

     

    Der Stichtag des technischen Berichts mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Cabin Lake Property, Omineca Mining District British Columbia“, der von Jeremy Hanson, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, verfasst und angefertigt wurde, ist der 5. Mai 2026.

     

    Eureka verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Cabin Lake, einem polymetallischen Silber-Blei-Zink-Gold-Explorationsprojekt im Omineca Mining District in British Columbia mit Infrastrukturanschluss.

     

    Der technische Bericht enthält eine Übersicht über das Projekt, einschließlich seines geologischen Umfelds, historischer Explorationsarbeiten sowie Empfehlungen für zukünftige Arbeitsprogramme. Der Bericht bietet eine technische Grundlage für die weiteren Explorationsaktivitäten und unterstützt die Strategie des Unternehmens zur Weiterentwicklung von Mineralexplorationsprojekten in stabilen Jurisdiktionen.

     

    Eine Kopie des technischen Berichts kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

     

    Qualifizierte Person

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Hanson, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

     

    Über Eureka Lithium Corp.

     

    Eureka Lithium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen für kritische Minerale, das sich auf die Weiterentwicklung eines diversifizierten Projektportfolios in Kanada konzentriert. Eureka hält sämtliche Anteile und Rechte am Titan-Vanadium-Scandium-Projekt Tyee im Nordosten von Quebec sowie eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Silber-Blei-Zink-Gold-Projekt Cabin Lake im Zentrum von British Columbia.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eureka Lithium Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht zum polymetallischen Projekt Cabin Lake in British Columbia ein Vancouver, British Columbia – 8. Mai 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (das „Unternehmen“ oder „Eureka“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen im Einklang mit der Vorschrift National …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     