Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Subsea 7 ist ein führender Offshore-Dienstleister für die Öl-, Gas- und zunehmend Offshore-Windindustrie. Kernleistungen: Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI) von Unterwasserleitungen, Risern und Strukturen. Starke Marktstellung im Subsea-Engineering, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: TechnipFMC, Saipem, McDermott. USP: hohe Projektkomplexität, integrierte Lösungen, starke Sicherheits- und Ausführungsbilanz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Subsea 7 nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Subsea 7 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +76,58 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,73 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Subsea 7 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +247,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Subsea 7 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,33 %.

Mit +5,33 % Dividendenrendite bietet Subsea 7 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +76,58 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Subsea 7 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,33 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,73.

Subsea 7 weißt eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.