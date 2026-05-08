Einkommen mit Aktien
Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Subsea 7 ist ein führender Offshore-Dienstleister für die Öl-, Gas- und zunehmend Offshore-Windindustrie. Kernleistungen: Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI) von Unterwasserleitungen, Risern und Strukturen. Starke Marktstellung im Subsea-Engineering, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: TechnipFMC, Saipem, McDermott. USP: hohe Projektkomplexität, integrierte Lösungen, starke Sicherheits- und Ausführungsbilanz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Subsea 7 nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Subsea 7 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +76,58 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,73 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Subsea 7 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +247,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Subsea 7 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,33 %.
Mit +5,33 % Dividendenrendite bietet Subsea 7 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +76,58 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Subsea 7 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,33 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,73.
Subsea 7 weißt eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Subsea 7 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026
Die Subsea 7 Aktie notiert aktuell bei 28,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,70 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,20 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,33 %, eine Investition von etwa 225.141€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,940000
|+66,67 %
|+5,33 %
|2025
|1,164000
|+105,65 %
|+6,55 %
|2024
|0,566000
|+47,01 %
|+3,57 %
|2023
|0,385000
|+240,71 %
|+3,37 %
|2022
|0,113000
|0,00 %
|+1,31 %
Warum Subsea 7 für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,33 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +76,58 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,73
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Subsea 7 Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,77 %
|1 Monat
|+6,34 %
|3 Monate
|+33,80 %
|1 Jahr
|+110,33 %
Informationen zur Subsea 7 Aktie
Es gibt 296 Mio. Subsea 7 Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,38 Mrd. € wert.
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Ob die Subsea 7 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Subsea 7 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.