Gold-Aktie mit Dividende
AngloGold Ashanti: Rekord über Rekord lassen die Aktie platzen
Auch wenn die Kursrückgänge bei Gold auch die Goldminenbetreiber getroffen haben: Die Erholung setzt ein. Da kommen die bärenstarke Zahlen von AngloGold Ashanti zur rechten Zeit!
- Rekord-Free-Cashflow Q1 2026 fast 1,2 Mrd USD
- Zwischendividende Q1 2026 585 Mio USD 116 US-Cent
- Aktienrückkaufprogramm bis 2,0 Mrd USD genehmigt
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Der Goldminer hat sich zu einem Cashflow-Riesen entpuppt. AngloGold Ashanti erzielte im ersten Quartal 2026 mit einem Rekord-Free-Cashflow von 1,2 Milliarden US-Dollar fast das Dreifache des Wertes aus dem ersten Quartal 2025.
Dies ist auf die stabile Performance der meisten operativen Vermögenswerte und den anhaltend hohen Goldpreis zurückzuführen, so das Goldminen-Unternehmen. Zuletzt hatte der Goldpreis an Fahrt verloren; die Aussichten auf eine baldige Befriedung des Nah-Ost-Konflitks macht aber aber auch hier Hunger auf mehr. AngloGold Ashanti ist damit weiterhin auf Kurs, seine Jahresprognose für 2026 zu erreichen.
Für das erste Quartal 2026 wurde eine Zwischendividende in Höhe von 585 Millionen US-Dollar beziehungsweise 116 US-Cent je Aktie ausgeschüttet – ein neuer Rekordwert im Vergleich zu 12,5 US-Cent je Aktie im ersten Quartal 2025.
Am Donnerstag genehmigte der Verwaltungsrat zudem ein geplantes Aktienrückkaufprogramm für Stammaktien von AngloGold Ashanti im Wert von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar.
Der Kurs der Aktie hatte mit dem Goldpreis zuletzt gelitten, ist aber in dieser Woche smächtig zurückgekehrt.
Das sieht man auch am Umsatz: Dieser verfehlte die Erwartungen der Analysten um 120 Millionen US-Dollar, liegt aber mit einem Plus von 63,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei 3,15 Milliarden US-Dollar.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion