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    Gold-Aktie mit Dividende

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    AngloGold Ashanti: Rekord über Rekord lassen die Aktie platzen

    Auch wenn die Kursrückgänge bei Gold auch die Goldminenbetreiber getroffen haben: Die Erholung setzt ein. Da kommen die bärenstarke Zahlen von AngloGold Ashanti zur rechten Zeit!

    Für Sie zusammengefasst
    Gold-Aktie mit Dividende - AngloGold Ashanti: Rekord über Rekord lassen die Aktie platzen
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Der Goldminer hat sich zu einem Cashflow-Riesen entpuppt. AngloGold Ashanti erzielte im ersten Quartal 2026 mit einem Rekord-Free-Cashflow von 1,2 Milliarden US-Dollar fast das Dreifache des Wertes aus dem ersten Quartal 2025.

    Dies ist auf die stabile Performance der meisten operativen Vermögenswerte und den anhaltend hohen Goldpreis zurückzuführen, so das Goldminen-Unternehmen. Zuletzt hatte der Goldpreis an Fahrt verloren; die Aussichten auf eine baldige Befriedung des Nah-Ost-Konflitks macht aber aber auch hier Hunger auf mehr. AngloGold Ashanti ist damit weiterhin auf Kurs, seine Jahresprognose für 2026 zu erreichen.

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    Für das erste Quartal 2026 wurde eine Zwischendividende in Höhe von 585 Millionen US-Dollar beziehungsweise 116 US-Cent je Aktie ausgeschüttet – ein neuer Rekordwert im Vergleich zu 12,5 US-Cent je Aktie im ersten Quartal 2025.

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    Am Donnerstag genehmigte der Verwaltungsrat zudem ein geplantes Aktienrückkaufprogramm für Stammaktien von AngloGold Ashanti im Wert von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar.

    Der Kurs der Aktie hatte mit dem Goldpreis zuletzt gelitten, ist aber in dieser Woche smächtig zurückgekehrt.

    Das sieht man auch am Umsatz: Dieser verfehlte die Erwartungen der Analysten um 120 Millionen US-Dollar, liegt aber mit einem Plus von 63,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei 3,15 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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