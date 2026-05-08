AngloGold Ashanti: Rekord über Rekord lassen die Aktie platzen

Auch wenn die Kursrückgänge bei Gold auch die Goldminenbetreiber getroffen haben: Die Erholung setzt ein. Da kommen die bärenstarke Zahlen von AngloGold Ashanti zur rechten Zeit!

Der Goldminer hat sich zu einem Cashflow-Riesen entpuppt. AngloGold Ashanti erzielte im ersten Quartal 2026 mit einem Rekord-Free-Cashflow von 1,2 Milliarden US-Dollar fast das Dreifache des Wertes aus dem ersten Quartal 2025. Dies ist auf die stabile Performance der meisten operativen Vermögenswerte und den anhaltend hohen Goldpreis zurückzuführen, so das Goldminen-Unternehmen. Zuletzt hatte der Goldpreis an Fahrt verloren; die Aussichten auf eine baldige Befriedung des Nah-Ost-Konflitks macht aber aber auch hier Hunger auf mehr. AngloGold Ashanti ist damit weiterhin auf Kurs, seine Jahresprognose für 2026 zu erreichen.