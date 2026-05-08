EUR/USD legt zu +0,32 % auf 1,17630 USD

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,102985USD. Heute steht er bei 1,17630USD. Das Investment wäre auf 5.332,35USD gewachsen – eine Steigerung von +6,65 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Nach Einschätzung des wallstreetONLINE-Forums zeigt sich EUR/USD aktuell überwiegend seitwärts. Kernzone 1,165–1,183; Widerstände um 1,174–1,178, Unterstützung ca. 1,165–1,157. In den letzten 14 Tagen bewegte sich der Kurs in dieser Range; ein Ausbruch über 1,1785–1,1830 oder ein Bruch unter 1,1655 könnte neue Impulse bringen. Sentiment: vorsichtig, chartlastig.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.