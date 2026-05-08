Börsenschock? Kursrutsch bei Rheinmetall Aktie - 08.05.2026

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -6,55 % auf 1.262,00€ gefallen. Das sind -88,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,55 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,07 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -7,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,97 % verloren.

Während Rheinmetall deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,74 % 1 Monat -17,66 % 3 Monate -22,07 % 1 Jahr -24,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 08.05.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie: Hauptthemen sind die Kursentwicklung nach dem Q1-Bericht, Umsatzverschiebungen und daraus resultierende Volatilität (Stop-Loss-/Limit-Effekte). Insiderkäufe von CEO Pappberger werden als positives Signal gesehen, während die Bewertung kritisch diskutiert wird und auf einen Turnaround im Q2 bzw. bei Auftragsflüssen gehofft oder gezweifelt wird. Die Aktie läuft schwächer als Peers; Diskussionen drehen sich zudem um potenzielle Verteidigungs-/Auftragsszenarien als Treiber.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,65 Mrd.EUR € wert.

Trotz gestiegenen Umsatzes und einer stabilen Auftragslage des Verteidigungskonzerns reagieren die Anleger skeptisch.

Neue Kriegssorgen rund um den Iran belasten am Freitag die Börsen. Der Dax sank im frühen Handel um 0,86 Prozent auf 24.452 Punkte und entfernt sich damit von der runden Marke von 25.000 Zählern, die er zur Wochenmitte erstmals seit Ausbruch des …

Neue Kriegssorgen rund um den Iran belasten am Freitag die Börsen. Der Dax sank gegen Mittag um 0,61 Prozent auf 24.514 Punkte und entfernte sich damit von der runden Marke von 25.000 Zählern, die er zur Wochenmitte erstmals seit Ausbruch des …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Thales notiert im Minus, mit -0,94 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,37 %. Lockheed Martin legt um +0,07 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,51 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.