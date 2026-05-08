Silber rast nach oben – Kurs bei 80,64 USD

+2,72 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,74 % 1 Monat +4,22 % 3 Monate +2,27 % 1 Jahr +143,46 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 80,64. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 28,06203USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 80,64USD ein Wert von 14.367,6USD geworden – ein Gewinn von +187,35 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Silber gemischt. Der Preis bewegt sich um 80–90 USD; technische Hürden werden bei ca. 82–83 USD genannt, Widerstand 83,35 wird diskutiert; Up-Potenzial bis ca. 95 USD wird erwähnt. Fundamentale Sicht: steigende Industriedemand (Solar ~4.000 t/J; Roboteranwendungen) kann Unterstützung bieten. Skepsis gegenüber chartbasierten Prognosen (Ilses Chart) bleibt.