Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 80,64 USD
Silber im Höhenflug: +2,72 % plus, aktuell 80,64 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,74 %
|1 Monat
|+4,22 %
|3 Monate
|+2,27 %
|1 Jahr
|+143,46 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 28,06203USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 80,64USD ein Wert von 14.367,6USD geworden – ein Gewinn von +187,35 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Silber gemischt. Der Preis bewegt sich um 80–90 USD; technische Hürden werden bei ca. 82–83 USD genannt, Widerstand 83,35 wird diskutiert; Up-Potenzial bis ca. 95 USD wird erwähnt. Fundamentale Sicht: steigende Industriedemand (Solar ~4.000 t/J; Roboteranwendungen) kann Unterstützung bieten. Skepsis gegenüber chartbasierten Prognosen (Ilses Chart) bleibt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,60EUR
|+0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,02EUR
|+0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,38EUR
|+0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|415,40EUR
|+2,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,35EUR
|+1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|639,85EUR
|+1,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,36EUR
|+0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,83EUR
|+0,53 %
|Long
|1
|0,00
|129,03EUR
|+0,19 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,818EUR
|-1,77 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.