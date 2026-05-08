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    Börsengang / IPO

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    SpaceX-IPO zwingt Anleger: Tesla, KI-Aktien, Gold und Bitcoin unter Druck

    Der SpaceX-Börsengang entspricht knapp 10 % der Marktkapitalisierung aller Dow-Jones-Unternehmen — Kapital wird aus KI-Highflyers, Tesla, Gold und Bitcoin abgezogen.

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX-IPO entspricht knapp 10 Prozent des Dow-Jones
    • Börsengang löst Verkäufe bei Top-Gewinnen aus
    • SpaceX verdrängt Tesla als bevorzugte Musk-Wette

     

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    Der SpaceX-Börsengang wird Kapital aus den Depots abziehen, die in den vergangenen Jahren am stärksten gelaufen sind — und das in einem Ausmaß, das KI-Aktien, Tesla, Gold und Bitcoin gleichzeitig unter Druck setzen dürfte.

    SpaceX verdrängt Tesla als Musk-Wette der Wahl

    Mit dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX bekommen Anleger erstmals die Wahl: Tesla oder SpaceX. Bislang war Tesla die einzige börsennotierte Möglichkeit, auf Elon Musk zu setzen. Das ändert sich. Starlink, X.ai und das Raketengeschäft machen SpaceX zur umfassenderen Investmentstory — mit einem Unternehmenswert, den Analysten bereits ohne Börsennotiz auf einem Niveau einschätzen, das Tesla klar übertrifft.

    In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 2026/18 bin ich ausführlich auf diese Entwicklung eingegangen — und habe darauf ungewöhnlich viele Leseranfragen erhalten. Die Kernfrage lautete: Woher kommt das Kapital für einen Börsengang dieser Größenordnung?

    75 Milliarden Dollar suchen Kapital — aus bestehenden Depots

    Der geplante SpaceX-Börsengang entspricht knapp 10 % der Marktkapitalisierung aller Dow-Jones-Unternehmen zusammen. Hinzu kommen die angekündigten Börsengänge von OpenAI und Anthropic. Kapital in dieser Größenordnung kommt nicht aus dem Nichts: Wer einsteigen will, muss bestehende Positionen verkaufen.

    Am naheliegendsten sind Verkäufe dort, wo die Buchgewinne am größten sind. Die KI-Highflyer der vergangenen Monate — von Nvidia über ARM Holdings bis zu den großen Hyperscalern — stehen ebenso unter Abgabedruck wie Gold und Bitcoin. Der Verkaufsdruck entsteht nicht wegen schlechter Fundamentaldaten, sondern weil Kapital für neue IPO-Einstiege freigesetzt werden muss.

    Haben Sie diese Rotation bereits in Ihrem Depot gespürt — oder halten Sie diese Entwicklung für überschätzt? Kommentieren Sie gerne unten.

    Heibels Einschätzung: Tesla-Position bereits halbiert

    Die Annahme, Tesla sei die beste Musk-Wette, greift nicht mehr. Ich habe Anfang 2026 die Hälfte meiner Tesla-Position mit 75 % Gewinn verkauft. Die verbleibende Position würde ich ebenfalls verkaufen. Tesla enttäuscht operativ, das autonome Fahren läuft langsamer als erwartet — SpaceX bietet die direktere Zukunftsperspektive.

    Die KI-Highflyer, Gold und Bitcoin habe ich ebenfalls im Auge. Das Portfolio wird entsprechend angepasst, sobald der IPO-Zeitplan konkreter wird. Ein offizielles Datum steht noch aus — der Börsengang wird laut Einschätzung vom 1. Mai 2026 in wenigen Wochen erwartet.

    Tesla oder SpaceX — welche Musk-Wette halten Sie für die attraktivere? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsengang / IPO SpaceX-IPO zwingt Anleger: Tesla, KI-Aktien, Gold und Bitcoin unter Druck Der bevorstehende SpaceX-Börsengang entspricht knapp 10 % der Marktkapitalisierung aller Dow-Jones-Unternehmen. Wer einsteigen will, muss anderswo verkaufen — und das trifft zuerst die Positionen mit den größten Buchgewinnen: KI-Highflyer, Tesla, Gold und Bitcoin.

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