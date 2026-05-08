Börsengang / IPO
SpaceX-IPO zwingt Anleger: Tesla, KI-Aktien, Gold und Bitcoin unter Druck
Der SpaceX-Börsengang entspricht knapp 10 % der Marktkapitalisierung aller Dow-Jones-Unternehmen — Kapital wird aus KI-Highflyers, Tesla, Gold und Bitcoin abgezogen.
- SpaceX-IPO entspricht knapp 10 Prozent des Dow-Jones
- Börsengang löst Verkäufe bei Top-Gewinnen aus
- SpaceX verdrängt Tesla als bevorzugte Musk-Wette
Der SpaceX-Börsengang wird Kapital aus den Depots abziehen, die in den vergangenen Jahren am stärksten gelaufen sind — und das in einem Ausmaß, das KI-Aktien, Tesla, Gold und Bitcoin gleichzeitig unter Druck setzen dürfte.
SpaceX verdrängt Tesla als Musk-Wette der Wahl
Mit dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX bekommen Anleger erstmals die Wahl: Tesla oder SpaceX. Bislang war Tesla die einzige börsennotierte Möglichkeit, auf Elon Musk zu setzen. Das ändert sich. Starlink, X.ai und das Raketengeschäft machen SpaceX zur umfassenderen Investmentstory — mit einem Unternehmenswert, den Analysten bereits ohne Börsennotiz auf einem Niveau einschätzen, das Tesla klar übertrifft.
In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 2026/18 bin ich ausführlich auf diese Entwicklung eingegangen — und habe darauf ungewöhnlich viele Leseranfragen erhalten. Die Kernfrage lautete: Woher kommt das Kapital für einen Börsengang dieser Größenordnung?
75 Milliarden Dollar suchen Kapital — aus bestehenden Depots
Der geplante SpaceX-Börsengang entspricht knapp 10 % der Marktkapitalisierung aller Dow-Jones-Unternehmen zusammen. Hinzu kommen die angekündigten Börsengänge von OpenAI und Anthropic. Kapital in dieser Größenordnung kommt nicht aus dem Nichts: Wer einsteigen will, muss bestehende Positionen verkaufen.
Am naheliegendsten sind Verkäufe dort, wo die Buchgewinne am größten sind. Die KI-Highflyer der vergangenen Monate — von Nvidia über ARM Holdings bis zu den großen Hyperscalern — stehen ebenso unter Abgabedruck wie Gold und Bitcoin. Der Verkaufsdruck entsteht nicht wegen schlechter Fundamentaldaten, sondern weil Kapital für neue IPO-Einstiege freigesetzt werden muss.
Haben Sie diese Rotation bereits in Ihrem Depot gespürt — oder halten Sie diese Entwicklung für überschätzt? Kommentieren Sie gerne unten.
Heibels Einschätzung: Tesla-Position bereits halbiert
Die Annahme, Tesla sei die beste Musk-Wette, greift nicht mehr. Ich habe Anfang 2026 die Hälfte meiner Tesla-Position mit 75 % Gewinn verkauft. Die verbleibende Position würde ich ebenfalls verkaufen. Tesla enttäuscht operativ, das autonome Fahren läuft langsamer als erwartet — SpaceX bietet die direktere Zukunftsperspektive.
Die KI-Highflyer, Gold und Bitcoin habe ich ebenfalls im Auge. Das Portfolio wird entsprechend angepasst, sobald der IPO-Zeitplan konkreter wird. Ein offizielles Datum steht noch aus — der Börsengang wird laut Einschätzung vom 1. Mai 2026 in wenigen Wochen erwartet.
Tesla oder SpaceX — welche Musk-Wette halten Sie für die attraktivere? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.