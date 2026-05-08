Kupferpreis
Kupferpreis schießt um +1,63 % hoch, Kurs nun bei 13.525,31 USD
Der Kupferpreis legt um +1,63 % zu und steigt auf 13.525,31 USD. Eine starke Nachfrage sorgt für spürbaren Rückenwind.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,42 %
|1 Monat
|+9,63 %
|3 Monate
|+3,43 %
|1 Jahr
|+41,94 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling investiert, lag der Preis bei 8.725,71USD. Heute notiert Kupfer London Rolling bei 13.525,31USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.550,05USD wert – ein Zuwachs von +55,01 %.
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.