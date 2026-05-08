DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie eine starke Ausweitung der Marge. Der Bremsenhersteller habe im ersten Quartal außerdem mit den Auftragseingängen leicht positiv überrascht. Den nächsten positiven Kurstreiber erwartet er Ende Juli mit dem nächsten Quartalsbericht. Er hält es dann für wahrscheinlich, dass das Management neue Margenziele für 2029 oder 2030 vorstellt./rob/tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

