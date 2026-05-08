BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern habe die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen wichen aber nicht wesentlich von den Konsenserwartungen ab./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 9,671EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.





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