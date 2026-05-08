ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro
- Barclays belässt Evonik auf Overweight Kursziel 17
- Evonik übertrifft Erwartungen im ersten Quartal
- Konzern gibt starken Ausblick aufs zweite Quartal
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel abgegeben, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund wirkten die Jahresziele konservativ./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 17,44 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,16 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -20,05 %/-2,91 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 17 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
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Buchwert? Da gucke ich überhaupt nicht mehr drauf. Der wird meistens mit Goodwill vollgestopft. Später kommt es dann immer wieder zu Abschreibungen. Da ist mir selbst das KUV noch bedeutender.