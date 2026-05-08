Barclays belässt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 17,44 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,16 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -20,05 %/-2,91 % bedeutet.