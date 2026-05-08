UBS stuft Evonik auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem Umsatz enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Christian Bell am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 17,44EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was einem Rückgang von -19,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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