UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3850 auf 3500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, schrieb Joshua Stone am Donnerstagnachmittag. Bei den Aktienrückkäufen lasse man es aber ruhiger angehen und stärke zunächst eher die Bilanz./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 35,83EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 38,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

