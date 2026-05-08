UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3850 auf 3500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, schrieb Joshua Stone am Donnerstagnachmittag. Bei den Aktienrückkäufen lasse man es aber ruhiger angehen und stärke zunächst eher die Bilanz./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 35,83EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 38,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 38,5
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