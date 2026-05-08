BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach einer Roadshow auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Das Management habe sich zuversichtlich hinsichtlich der operativen Fortschritte in den Bereichen Offshore und Dienstleistungen geäußert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
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