BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach einer Roadshow auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Das Management habe sich zuversichtlich hinsichtlich der operativen Fortschritte in den Bereichen Offshore und Dienstleistungen geäußert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

