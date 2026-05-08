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    Kehl-Vertrag in Dortmund aufgelöst

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund löst Kehl Vertrag nach Trennung
    • BVB kommentiert angebliche Abfindungsberichte nicht
    • Kehl wird am Spieltag gegen Frankfurt verabschiedet
    Kehl-Vertrag in Dortmund aufgelöst
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Sportdirektor Sebastian Kehl anderthalb Monate nach der Trennung aufgelöst. Der BVB wollte Berichte über eine Abfindung für Kehl offiziell nicht kommentieren. Der 46-Jährige soll heute Abend am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet werden. Neuer Sportdirektor bei den Westfalen ist seit Ende März Ole Book. Zuletzt hatte es Berichte über ein mögliches Engagement Kehls bei Tottenham Hotspur in London gegeben./lap/DP/jha

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3,055 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,16 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Länderwertung und ausstehender Europapokalspiele auf die wirtschaftliche Perspektive und Bewertung von Borussia Dortmund. Diskutiert wird, ob Deutschland fünf Champions‑League‑Plätze erhält (entscheidend: Rayo/Vallecano/Freiburg/Villa), welche Umsatz‑/Bewertungsfolgen ein verpasster CL‑Platz für BVB hätte, sowie spielbezogene Belastung/Ermüdung als fundamentaler Faktor; nebenbei wird die BVB‑Fanaktie scherzhaft thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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