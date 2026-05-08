Kehl-Vertrag in Dortmund aufgelöst
- Borussia Dortmund löst Kehl Vertrag nach Trennung
- BVB kommentiert angebliche Abfindungsberichte nicht
- Kehl wird am Spieltag gegen Frankfurt verabschiedet
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Sportdirektor Sebastian Kehl anderthalb Monate nach der Trennung aufgelöst. Der BVB wollte Berichte über eine Abfindung für Kehl offiziell nicht kommentieren. Der 46-Jährige soll heute Abend am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet werden. Neuer Sportdirektor bei den Westfalen ist seit Ende März Ole Book. Zuletzt hatte es Berichte über ein mögliches Engagement Kehls bei Tottenham Hotspur in London gegeben./lap/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3,055 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,16 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.
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Das ganze scheint tatsächlich Methode zu haben.
Und dann muss man sich von minderbemittelten Hirnis das Bayernduselgeschwetz anhören.
@ HK12