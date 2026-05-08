DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Argenx von 844 auf 906 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatzsprung des Biotechunternehmens sei keine Überraschung, schrieb Elmar Kraus am Freitag in einer Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Der Pipelineausbau schreite voran./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 672,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
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Zeitrahmen: N/A
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