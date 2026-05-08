UBS stuft Ottobock auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Orthopädietechniker habe mit dem ersten Quartal ein solides Fundament für eine Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf gelegt, schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 61,30EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.