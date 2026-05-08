JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Vom Downstream-Geschäft geprägt sei das erste Quartal stark gewesen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Er hob auch unter Berücksichtigung der Signale für das zweite Quartal seine Überschussprognose für das Gesamtjahr etwas an./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 35,83EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

