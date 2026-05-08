UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Die Schweizer blieben zuversichtlich bezüglich Preise und Kosten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 89,04EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

