UBS stuft Argenx auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Antikörperspezialist habe solide Ergebnisse erzielt, schrieb Xian Deng am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Die Forschungspipeline liege im Plan./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:40 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 672,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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