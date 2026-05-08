JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Dank des starken US-Starts von Wegovy in Pillenform dürften die Dänen letztlich am oberen Ende ihrer Umsatzzielspanne landen, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Zwischen 2027 und 2030 rechnet er aber nur mit einem mauen Wachstum./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 39,08EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 € , was eine Steigerung von +538,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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