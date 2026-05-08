JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Dank des starken US-Starts von Wegovy in Pillenform dürften die Dänen letztlich am oberen Ende ihrer Umsatzzielspanne landen, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Zwischen 2027 und 2030 rechnet er aber nur mit einem mauen Wachstum./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 39,08EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
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