DZ BANK stuft RATIONAL AG auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rational von 623 auf 646 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Großküchenausstatter habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber am Freitag in einer Nachbetrachtung der Zahlen. Der Ausblick auf 2026 scheine gut erreichbar./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 660EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 646
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 646
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte