JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 185,7EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 292

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

