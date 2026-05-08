JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 185,7EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 292
Kursziel alt: 285
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 292
Kursziel alt: 285
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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