GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 827 auf 830 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma sieht den Bericht des ersten Quartals als reinigendes Gewitter für den Spezialisten für Antikörperentwicklung, wie er am Freitag in seinem Resümee schrieb. Sharma hält die Belgier weiter für einen der größten Profiteure der Chancen aus Wirkstoffansätzen am neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn)./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:20 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 672,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 830

Kursziel alt: 827

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

