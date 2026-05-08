GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 827 auf 830 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma sieht den Bericht des ersten Quartals als reinigendes Gewitter für den Spezialisten für Antikörperentwicklung, wie er am Freitag in seinem Resümee schrieb. Sharma hält die Belgier weiter für einen der größten Profiteure der Chancen aus Wirkstoffansätzen am neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn)./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:20 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:20 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 672,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 830
Kursziel alt: 827
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 830
Kursziel alt: 827
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte