ANALYSE-FLASH
RBC belässt Commerzbank auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
- RBC belässt Commerzbank auf Outperform mit Ziel 43
- Ambitionierter Plan zur Steigerung von Renditen
- Kostenkontrolle zufolge Erwartungen im ersten Quartal erfüllt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 36,17 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,44 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +11,39 %/+19,74 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
Kursziel: 43 Euro
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Das hört sich richtig gut an, reineckefuchs05! Mir läuft schon der Champagner im Mund zusammen! 😛🥂
@reineckefuchs05 Wow, wo hast Du das gute Stück denn her? Heißt das, Du schickst mir einen ganzen Veuve Kühlschrank, wenn wir die 40 € sehen? 👏🎁 Das wäre mal eine neue Dimension unserer Wettkultur.😜 Könnte sich für mich lohnen den Kurs selbst hochzukaufen - dann bekommt der fiese Orcel auch keine Mehrheit 🤗😂
Bernie, Deine Flasche Veuve Clicquot ist angekommen - vielen Dank für das Einlösen unserer Wette (siehe Beweisbild): 😎👍 Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/21422/board/20260505095516-veuve-clicquot.jpg
Zusätzlich ist heute mein Schein WKN: FE4M9N ISIN: DE000FE4M9N1 von den Toten auferstanden und macht gerade 233% Plus 🤣💵💰