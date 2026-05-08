RBC belässt Commerzbank auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 36,17 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,44 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +11,39 %/+19,74 % bedeutet.