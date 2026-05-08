UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier gab am Donnerstagnachmittag Einblick in die wichtigsten Aspekte einer positiven Telefonkonferenz nach der Quartalsbilanz. Die Margenerwartungen am Markt hätten Luft nach oben./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.