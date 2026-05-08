JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

