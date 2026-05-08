Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 470 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,498 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,17 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,35 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1157. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 470,00GBP was eine Bandbreite von -11,45 %/+10.305,14 % bedeutet.