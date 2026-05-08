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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 470 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt IAG auf Outperform mit 470 Pence
    • IAG übertraf im ersten Quartal die Erwartungen
    • Gruppe wirkt vorsichtiger für das zweite Halbjahr
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 470 Pence
    Foto: Iberia - Iberia

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Begleitaussagen klinge die Gruppe aber vorsichtiger als die Wettbewerber, was die Perspektiven im zweiten Halbjahr betreffe./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:40 / UTC

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    International Consolidated Airlines Group

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    ISIN:ES0177542018WKN:A1H6AJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,498 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,35 Mrd..

    International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1157. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 470,00GBP was eine Bandbreite von -11,45 %/+10.305,14 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 470 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 470,00£, was eine Steigerung von +11917,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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