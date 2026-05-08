🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Research, Broker, Produkte – worauf wir achten

    Unsere Leser fragen uns seit Jahren immer wieder, an welchen Stellen wir uns eigentlich unsere Informationen beschaffen und wie wir diese Informationsflut am Kapitalmarkt überhaupt abdecken. Sehr häufig kommt auch die Frage hinzu, ob wir etwas empfehlen können, das man parallel zu uns beobachten oder anhören sollte.

    Diese Fragen sind berechtigt und folgerichtig. Gerade seit dem Aufkommen des Themas künstliche Intelligenz schafft es aus unserer Sicht weder ein Börsenbrief noch eine große Redaktion, wirklich alle Aspekte des Kapitalmarkts zu überblicken und abzubilden. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass große Investmentbanken Analysten beschäftigen, die teilweise nur zwei oder drei Basiswerte, also Aktien, covern, wie man so schön sagt, dort aber tief recherchieren und ihre Urteile abgeben.

    Tausende oder gar Zehntausende Aktien weltweit auf dem Schirm zu haben, ist selbstverständlich unmöglich. Unser Job ist es deshalb auch, und das gelingt uns seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten offenbar ziemlich gut, die Flut an Meldungen und das riesige Angebot an Basiswerten in konkrete Aktionen, Trades, Investitionen und passende Anlage- und Hebelprodukte zu übersetzen.

    Unsere Informationen beziehen wir dabei aggregiert tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Quellen. Ganz wichtig ist uns dabei: Dazu gehören auch unsere Mitbewerber, die zum großen Teil zugleich Bekannte oder gar Freunde sind. So können wir guten Gewissens den täglichen Börsenreport aus den USA unseres geschätzten Kollegen Markus Koch empfehlen.

    Wir freuen uns selbst jedes Quartal auf die Quartalssplitter des Vermögensverwalters Bert Flossbach. Uns interessiert auch sehr die meist konträre Sicht von Albert Edwards von Société Générale, der landläufig als Perma-Bär gilt. Der Lateiner sagt: „Audiatur et altera pars.“ Und wenn man selbst temporär oder meist eher bullisch und proaktiv für den Markt eingestellt ist, sollte man mögliche Risiken und Warnungen trotzdem nicht überhören.

    Das hilft uns ganz praktisch. Denn die vergangenen zehn bis fünfzehn Jahre haben gezeigt, dass unsere Portfolios vor allem dann ihre Stärken ausspielen, wenn es am Markt einmal ruckelt und holprig wird. Viele unserer Konkurrenten oder Mitbewerber müssen dann Portfolios schließen oder verzeichnen bei Optionsscheinpaketen Verluste zwischen 90 und 100 Prozent, während wir ganz bewusst auch mit Cashquoten und Absicherungen arbeiten. Das könnten wir jedoch nicht, wenn wir uns die angesprochenen konträren Stimmen nicht ebenfalls anhören würden.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Research, Broker, Produkte – worauf wir achten Unsere Leser fragen uns seit Jahren immer wieder, an welchen Stellen wir uns eigentlich unsere Informationen beschaffen und wie wir diese Informationsflut am Kapitalmarkt überhaupt abdecken. Sehr häufig kommt auch die Frage hinzu, ob wir etwas …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     