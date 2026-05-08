JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal des Konsumgüterkonzerns habe ermutigende Indikationen gezeigt, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Doch das sich abschwächende Umfeld lasse das Risiko für eine enttäuschende Volumenentwicklung steigen, womit die Margen weniger gegen steigende Produktionskosten abgesichert wären. Kurzfristig seien weder Ergebnis- (EPS) noch Kurstreiber in Sicht, während Zukäufe langfristig die Zusammensetzung des Geschäftsportfolios verbesserten und den Gewinnen zugute kämen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 65,06EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
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Kursziel alt: 70
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