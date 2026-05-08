UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem ersten Quartal dürfte sich am operativen Ergebniskonsens für das Gesamtjahr nur wenig ändern, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 36,75EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.