Qualcomm Aktie - Kurs legt am 08.05.2026 stark zu

Die Qualcomm Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,29 % auf 182,57€ zulegen. Das sind +10,81 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 182,57€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Qualcomm Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +51,15 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,22 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,47 % 1 Monat +60,60 % 3 Monate +51,15 % 1 Jahr +37,73 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 08.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,49 Mrd.EUR € wert.

Die Halbleiterbranche ist um einen massiven Kursanstieg reicher. Am Donnerstag knallte die Himax-Aktie nach starken Zahlen um 30 Prozent nach oben.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,51 %. Broadcom notiert im Plus, mit +1,52 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.