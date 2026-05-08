Börsen Update Europa - 08.05. - TecDAX stark +0,67 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.310,50 PKT und fällt um -0,28 %. Top-Werte: Lanxess +4,90 %, Evonik Industries +3,56 %, Wacker Chemie +3,35 % Flop-Werte: RENK Group -6,22 %, AUTO1 Group -3,90 %, Deutz -3,33 %

Der DAX steht aktuell (13:59:35) bei 24.434,71 PKT und steigt um +0,04 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,70 %, Continental +2,17 %, BASF +1,94 % Flop-Werte: Rheinmetall -7,69 %, Allianz -3,97 %, BMW -1,79 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:38) bei 3.784,07 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +8,20 %, SMA Solar Technology +3,76 %, CANCOM SE +3,17 %

Flop-Werte: Ottobock -2,40 %, Eckert & Ziegler -2,40 %, ATOSS Software -1,54 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:35) bei 5.919,31 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,70 %, ENI +2,36 %, BASF +1,94 %

Flop-Werte: Rheinmetall -7,69 %, Allianz -3,97 %, BMW -1,79 %

Der ATX steht bei 5.904,87 PKT und verliert bisher -0,63 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,46 %, PORR +1,02 %, Erste Group Bank +0,77 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -5,71 %, Oesterreichische Post -2,84 %, UNIQA Insurance Group -1,64 %

Der SMI bewegt sich bei 13.099,56 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Logitech International +3,21 %, Alcon +1,69 %, ABB +1,65 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,76 %, Swiss Life Holding -0,94 %, Holcim -0,79 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:33) bei 8.131,10 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Stellantis +2,24 %, Dassault Systemes +1,67 %, Publicis Groupe +1,47 %

Flop-Werte: Renault -6,60 %, Sanofi -1,31 %, BNP Paribas (A) -1,14 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.075,68 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,82 %, ABB +1,65 %, Telia Company +1,60 %

Flop-Werte: Sandvik -1,24 %, AstraZeneca -0,76 %, Skanska (B) -0,51 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.730,00 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: Public Power +4,18 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,85 %, Piraeus Port Authority +1,56 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -4,08 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,95 %, Jumbo -1,54 %