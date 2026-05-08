DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bechtle von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber bescheinigte dem IT-Dienstleister am Freitag ein gutes erstes Quartal mit starkem Wachstum in allen Regionen und bei den wichtigsten Kundengruppen. Die Bewertung bleibe im historischen Vergleich gu?nstig. Der neue faire Wert resultiere aus einem höheren risikofreien Zins./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 31,20EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

