UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 17,75EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Harry Blaiklock
Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 13,40
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Blaiklock
Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 13,40
Währung: CHF
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