UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 17,75EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.