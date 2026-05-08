Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin über 80.000 USD – Solana sticht heraus, Ethereum schwächelt - 08.05.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,28 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 80.321,61USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,20 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,33 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,27 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,07 %, ETH/USD um -0,99 %, SOL/USD um +5,21 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,57 %.
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