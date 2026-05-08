Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark

Der Manager baut dabei auf höhere Einnahmen aus dem Versicherungssparte, dem Fondsgeschäft und der Vermögensverwaltung. Während in Italiens Bankenbranche eine Fusionswelle rollt, hat Messina für Intesa eine größere Übernahme innerhalb des Landes ausgeschlossen, auch wegen kartellrechtlicher Bedenken.

TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo ist dank guter Geschäfte im Wertpapierhandel mit überraschend viel Gewinn ins Jahr gestartet. Mit 2,76 Milliarden Euro verdiente das Institut im ersten Quartal 5,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Umsatz im Handelsgeschäft habe sich nahezu verdoppelt, teilte Intesa am Freitag in Turin mit. Für 2026 rechnet Bankchef Carlo Messina weiter mit einem Überschuss von rund 10 Milliarden Euro.

Im ersten Quartal steigerte Intesa die Erträge im Jahresvergleich um gut fünf Prozent auf 7,15 Milliarden Euro. Die Betriebskosten gingen hingegen etwas zurück. Das Management hatte zuvor für die kommenden Jahre den Abbau von 6.100 Jobs angekündigt. Dies entspricht etwa sieben Prozent der gesamten Belegschaft.

Anleger reagierten unentschieden auf die Neuigkeiten vom Freitag: Die Intesa-Aktie sprang erst ins Plus und sackte dann deutlicher ins Minus. Wenig später erholte sie sich wieder etwas, wurde aber immer noch rund anderthalb Prozent billiger gehandelt als am Vorabend./stw/lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 5,827 auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %. Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 101,31 Mrd.. Intesa Sanpaolo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +3,06 %/+20,23 % bedeutet.



