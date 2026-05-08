DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele blieben in Reichweite, auch wenn die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Sparte Digital Industries im ersten Quartal bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen hat. Außerdem dürfte aus seiner Sicht das Management die Prognose für das organische Wachstum von Smart Infrastructure anheben./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 263,9EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 255,00 € , was einem Rückgang von -3,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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