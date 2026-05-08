DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele blieben in Reichweite, auch wenn die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Sparte Digital Industries im ersten Quartal bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen hat. Außerdem dürfte aus seiner Sicht das Management die Prognose für das organische Wachstum von Smart Infrastructure anheben./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
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Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 263,9EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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