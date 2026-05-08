DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,05 Euro belassen. Der Graphitspezialist habe sich im ersten Quartal in einem herausfordernden Umfeld bewegt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte dabei die gedämpfte Nachfrage der Chipbranche, die Auftragslage im Bereich der Prozesstechnologie und die Abwicklung des unprofitablen Carbonfaser-Bereichs./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 4,57EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.