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    Nach Jahren des Wartens

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    IPO-Comeback: Warum dieser Uber-Partner jetzt an die Börse drängt

    Der E-Scooter-Anbieter Lime meldet starkes Wachstum und strebt an die Nasdaq. Anleger hoffen auf neuen Schwung im IPO-Markt.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach Jahren des Wartens - IPO-Comeback: Warum dieser Uber-Partner jetzt an die Börse drängt
    Foto: Soeren Stache - picture alliance / dpa-Zentralbild

    Der von Uber unterstützte E-Scooter- und E-Bike-Anbieter Lime plant den Gang an die US-Börse, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen aus San Francisco meldete in seinem Börsenprospekt einen kräftigen Umsatzanstieg und will nun vom wieder erwachten Interesse der Anleger profitieren.

    Konkrete Details zum Emissionsvolumen oder zur Bewertung nannte Lime zunächst nicht. Das Unternehmen will unter dem Namen Neutron Holdings und dem Börsenkürzel "LIME" an die Technologiebörse Nasdaq gehen.

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    IPO-Markt zieht wieder an

    Nach Monaten der Zurückhaltung kommt Bewegung in den US-Markt für Börsengänge. Zu Jahresbeginn hatten schwankende Aktienmärkte und der Krieg im Nahen Osten viele Unternehmen von einem IPO abgehalten. Inzwischen kehrt die Risikobereitschaft der Investoren zurück.

    Vor allem Anbieter von KI-Infrastruktur, Rüstungs-Start-ups und Biotechnologiefirmen suchen aktuell den Weg an die Börse. Analysten erwarten dabei einen Wettlauf gegen die Zeit. Viele kleinere Unternehmen wollen ihre Börsengänge noch vor dem erwarteten Mega-IPO von SpaceX platzieren. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hatte im vergangenen Monat vertraulich Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar steht im Raum.

    Lime wächst deutlich

    Lime wurde 2017 gegründet und wird heute von dem früheren Uber-Manager Wayne Ting geführt. Das Unternehmen bietet Kurzzeitmieten für elektrische Fahrräder und Roller an. Ende 2025 war Lime nach eigenen Angaben in rund 230 Städten in 29 Ländern aktiv.

    Die Firma versucht seit Jahren, an die Börse zu gehen. Der sogenannte Mikromobilitätssektor kämpfte jedoch lange mit hohen Betriebskosten und regulatorischen Hürden. Mehrere Anbieter gerieten unter Druck. Der E-Scooter-Betreiber Bird musste sogar Insolvenz anmelden.

    Nun präsentiert Lime erstmals stärkere Finanzdaten. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 29,1 Prozent auf 886,7 Millionen US-Dollar. Zudem erzielte das Unternehmen bereits das dritte Jahr in Folge einen positiven freien Cashflow.

    Mit dem Geld aus dem Börsengang will Lime nach eigenen Angaben das operative Geschäft finanzieren und sämtliche Schulden zurückzahlen. Die Investmentbanken Goldman Sachs, JPMorgan und Jefferies begleiten den Börsengang.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 65,64EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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