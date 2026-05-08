ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Infineon auf 75 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Infineon Kursziel auf 75
- Duval hebt Halbleiteranteil in KI-Zentren hervor
- Infineon passt Kapazitäten an und nutzt Potenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 59,90 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 78,71 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +1,21 %/+24,44 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 75 Euro
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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https://webcast2.promeas.com/260506ifx-ir/player/index.en.php
... überall so Chip draufsteht wird einfach dazu gekauft auf Teufel komm raus ... ich kann mich noch an die armen Leute in Erlangen erinnern , wo die Chipproduktion bei Infineon eingedampft wurde! was war noch mal mit Intel dicke dicke rote rote Zahlen ... und daher auch die Absage an den Standort Deutschland (Kulturbördebboden bei Magdeburg) ... tja der Boden bleibt versiegelt und Infineon bleibt fern!! Super gemacht Deutschland! Ob sich Infineon der Fläche annimmt darf doch sehr stark bezweifelt werden 🙈. scheinbar gilt bei allen vergessenen Werten "whatever it takes" ... das kann ja nicht gut sein weil es auf Fahnenstangen hinausläuft! Man sieht und staunt nur, wie schnell eine "Neubewertung" da ist. Schon klar, wenn man wieder alles selbst herstellen will, dann steigen die Preise und die Abhängigkeiten von den entsprechenden Rohstoffen bleiben dennoch ... der Experte wundert sich und der Laie staunt oder auch umgekehrt 😂. naja, so langsam kommt der Zeitpunkt da werden einige Mitarbeiter schwach die schon in Rente sind und endlich mal ihre Aktien loswerden können zu einem schon kaum noch erhofften Preis 😉💰 !
Strahlungsgehärtete Halbleiter von Infineon unterstützen über zehn Tage im Weltraum das elektronische Rückgrat der NASA-Artemis-II-Orion-Kapsel.
Seit den 1970er-Jahren hat sich die strahlungsgehärtete Technologie von Infineon in Hunderten von Weltraummissionen bewährt.
Erster JANS-qualifizierter und intern produzierter GaN-Transistor mit Strahlungshärte von Infineon setzt Maßstab für Weltraum-Halbleiter.
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infxx202604-077