GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 440 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Prognosen an. Er begründete dies vor allem mit etwas höherem Umsatz pro angebotenem Sitzkilometer (RASK)./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:26 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,498EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,5

Kursziel alt: 4,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

