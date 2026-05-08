RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Die Skepsis der Investoren habe einen neuen Höhepunkt erreicht, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen in Europa in dieser Woche. Ein Argument seien wohl sinkende Restwerte im Zuge der Elektrifizierung. Er hält allzu viel Pessimismus allerdings für unangebracht, vor allem mit Blick darauf, wie gut sich der Benziner Purosangue schlage. Zudem könnte es nach dem zweiten Quartal höhere Jahresziele geben./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 291,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
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